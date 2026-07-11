¿Quién fue Jayden Adams? El futbolista sudafricano que jugó el Mundial 2026 e incluso se enfrentó a la selección mexicana en el certamen, murió a los 25 años de edad.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el mediocampista que solía portar el dorsal 23 con los “Bafana Bafana”, fue localizado sin vida el sábado 11 de julio.

La muerte de Jayden Adams ocurre a tan solo 13 días de que la selección de Sudáfrica concluyó su participación en el Mundial 2026 al caer eliminada ante su similar de Canadá.

Jayden Adams (jaydenadams_23/Instagram)

¿Quién fue Jayden Adams?

Jayden Adams fue un futbolista sudafricano que se desempeñó como mediocampista e integró diversos planteles de la liga local y de la selección nacional.

El jugador inició su trayectoria en la máxima categoría con el Stellenbosch, escuadra en la que acumuló minutos de juego y llamó la atención en el mercado local.

Su carrera continuó en las filas del Mamelodi Sundowns, donde su desempeño le valió para ser convocado con Sudáfrica e incluso llegó al Mundial 2026.

El mediocampista murió el sábado 11 de julio en Ciudad del Cabo, de acuerdo con reportes en los que se citan a fuentes cercanas del futbolista de 25 años de edad.

Jayden Adams (jaydenadams_23/Instagram)

¿Qué edad tenía Jayden Adams?

El volante de contención tenía 25 años al momento de su fallecimiento, pues se reporta que nació el 17 de marzo del año 2001.

¿Quién era la esposa de Jayden Adams?

En sus redes sociales, Jayden Adams solía compartir publicaciones con su familia y en ellas aparecía con su esposa Aqueelah Chloe Adendorf.

Jayden Adams con su esposa (aqueela_x/Instagram)

¿Qué signo zodiacal era Jayden Adams?

Al haber nacido el 17 de marzo, el signo zodiacal que le correspondía al seleccionado sudafricano según el horóscopo tradicional era el de Piscis.

¿Cuántos hijos tuvo Jayden Adams?

El mediocampista tuvo una sola hija, Allaia-Jayda, de 5 años, con quien también solía compartir publicaciones en sus redes.

Jayden Adams con su hija y esposa (jaydenadams_23/Instagram)

¿Qué estudió Jayden Adams?

La información sobre la formación académica o los niveles de estudio del futbolista no se encuentra disponible en los reportes de prensa ni en sus biografías oficiales.

¿En qué trabajó Jayden Adams?

En lo que respecta a la experiencia profesional que tuvo el futbolista sudafricano, la información disponible establece que jugó en los siguientes equipos:

Stellenbosch FC de la Premier Soccer League de Sudáfrica

Mamelodi Sundowns de la Premier Soccer League de Sudáfrica

Jugador internacional absoluto con la Selección Nacional de Sudáfrica

Jayden Adams murió a 13 días de terminar su participación en el Mundial 2026

El mediocampista sudafricano Jayden Adams, murió el sábado 11 de julio, a solo 13 días de la eliminación de su selección en la fase de dieciséisavos de final del Mundial 2026.

El futbolista de 25 años disputó 3 partidos en el torneo, destacando su participación como titular frente a México en el compromiso inaugural de la competencia.

Su tutora legal, Brendine Johnson, confirmó el deceso a la prensa y destacó que el jugador mantenía una perspectiva muy positiva con respecto a su futuro en el futbol.

De la misma forma, la mentora describió al volante como un hombre hogareño, a quien le encantaba pasar el tiempo libre en compañía de su esposa y de su pequeña hija.