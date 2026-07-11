La reciente muerte del jugador sudafricano Jayden Adams a los 25 años de edad ha sorprendido a todos, por lo que en redes sociales se ha hecho viral un emotivo video.

Pues en este video se muestra a la selección de Sudáfrica en los vestidores celebrando y bailando con bastante entusiasmo; sin embargo, a Jayden Adams se le puede ver sentado atrás y solo.

“Qué triste noticia que falleció Jayden Adams, un día estás jugando el Mundial con tu país y otro día ya no estás aquí. En este video están todos los jugadores de Sudáfrica bailando y él estaba sentado atrás solo.” Roberto Haz @tudimebeto

Lo que ha generado discusión entre los internautas tras noticia de la muerte de Jayden Adams, tras apenas haber participado en el Mundial 2026.

Qué triste noticia que falleció Jayden Adams, un día estás jugando el Mundial con tu país y otro día ya no estás aquí.



En este video están todos los jugadores de Sudáfrica bailando y él estaba sentado atrás solo.



QEPD. ❤️‍🩹🕊️ pic.twitter.com/IGer2lfG05 — Roberto Haz (@tudimebeto) July 11, 2026

Muerte de Jayden Adams, jugador de Sudáfrica genera diálogo tras emotivo video

El emotivo video de Jayden Adams con Sudáfrica que se volvió a viralizarse tras su muerte, también ha generado diálogo entre internautas.

Pues en opiniones, los internautas han apuntado que ver sólo a Jayden Adam mientras que los demás festejaban, podría haber sido una alarma que nadie vio en el jugador de Sudáfrica.

“Siempre hay señales, que triste que nadie lo ayudó”, “quizás desde ahí ya estaba mostrando señales de que algo no estaba bien”, son algunos de los comentarios que se puede leer.

Esto en medio de las especulaciones sobre las causas de la muerte de Jayden Adam sobre un posible suicidio, lo cual no ha sido confirmado, pues no trascendió la razón de su fallecimiento.

El emotivo video de Jayden Adams con Sudáfrica que volvió a viralizarse tras su muerte (Jayden Adams )

¿De qué murió Jayden Adams, jugador de Sudáfrica?

Hasta ahora, las causas de la muerte del jugador de Sudáfrica, Jayden Adams no han sido confirmadas por las autoridades sudafricanas.

Sin embargo, en medios locales han difundido que al parecer la muerte del jugador Jayden Adams habría sido un suicidio.

Esto pese a que las autoridades deportivas y hasta la propia política han solicitado evitar las especulaciones sobre la muerte de Jayden Adams hasta un informe oficial.