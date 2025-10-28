Hace unos días, el futbol mexicano vivió un capítulo obscuro, pues se dio a conocer que un fan de Cruz Azul murió tras ser sometido por elementos de seguridad de la UNAM.

El fan de Cruz Azul acudió al Estadio Olímpico Universitario, también sede de los partidos de los Pumas de la UNAM, para ver el encuentro de su equipo ante Rayados de Monterrey.

Sin embargo, horas más tarde se confirmaría la muerte de este aficionado, quien fue identificado como Rodrigo Mondragón.

UNAM en aprietos tras resultados en la autopsia del fan de Cruz Azul

La UNAM enfrenta un nuevo capítulo crítico tras los resultados de la autopsia de Rodrigo Mondragón, el fan de Cruz Azul que murió durante un partido en el Estadio Olímpico Universitario.

De acuerdo con información de Violeta Alva, el fan de Cruz Azul murió a causa de una fractura en el cráneo y asfixia, lo que genera serias dudas sobre la actuación del personal de seguridad de la UNAM.

Según la misma fuente, Rodrigo murió alrededor de las 00:10 horas, pero su cuerpo permaneció en las instalaciones de CU hasta las 4:45 de la madrugada, un detalle que ha causado indignación entre familiares y aficionados.

Los responsables que fueron detenidos ya han sido trasladados al reclusorio, y se confirma que al menos uno de ellos contaba con antecedentes penales.

Estos hallazgos añaden complejidad al caso y colocan a la UNAM en un escenario delicado frente a la investigación en curso y la opinión pública.

Resultado de autopsia a fan de Cruz Azul (Captura de pantalla)

¿Cuál ha sido la postura de la UNAM frente a la muerte de fan de Cruz Azul?

La UNAM se pronunció sobre la muerte del aficionado de Cruz Azul ocurrido tras el partido contra Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario.

En su comunicado, la institución señaló que el incidente se originó cuando la persona, en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad, dificultando el retiro de personas de los estacionamientos.

El comunicado explica que, durante el traslado del aficionado para ser entregado a las autoridades, éste “sufrió un desvanecimiento”, por lo que de inmediato se solicitó atención médica.

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, se confirmó la ausencia de signos vitales. La UNAM indicó que cuatro personas involucradas en el suceso están siendo investigadas ante el Ministerio Público.