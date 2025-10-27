Luego de la muerte de un aficionado en Ciudad Universitaria tras el partido entre Cruz Azul y Rayados de Monterrey, la Máquina ya se pronunció por el lamentable hecho ocurrido durante la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Fue a través de un comunicado que Cruz Azul lamentó lo sucedido con el aficionado y pidió a las autoridades que se esclarezca la situación.

Asimismo, envió sus condolencias a los familiares y amigos del aficionado que murió tras el partido contra Rayados de Monterrey.

“Cruz Azul ha tenido conocimiento de los lamentables hechos acontecidos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario al término del encuentro. La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”.

Cruz Azul se pronuncia por la muerte de aficionado en CU tras el partido ante Rayados

En el documento compartido en redes sociales, Cruz Azul resaltó que el equipo es ajeno a lo ocurrido con los operativos de seguridad, por lo que deslindan responsabilidades por la muerte del aficionado.

“Adicionalmente, y a pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades”, señala el comunicado de Cruz Azul.

De acuerdo con la dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el aficionado murió minutos después de que terminara el partido Cruz Azul vs Rayados de Monterrey y habría fallecido a bordo de una unidad de policía.

Fans de Cruz Azul exigen justicia por la muerte de un aficionado

Luego de darse a conocer el lamentable hecho, un grupo de fans de Cruz Azul se manifestaron en la Fiscalía General de Justicia en la Colonia Doctores, en la Ciudad de México, para exigir justicia con lo sucedido.

Con pancartas con las leyendas “UNAM asesina” y “Justicia para Rodrigo”,los aficionados comenzaron a manifestarse para que esclarezcan los hechos ocurridos con el fan celeste.