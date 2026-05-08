Aurélien Tchouaméni dejó atrás su pelea con Federico Valverde y solo piensa en el Clásico que jugará el Real Madrid este domingo 10 de mayo ante el FC Barcelona.

El Real Madrid buscará evitar que el FC Barcelona se corone en LaLiga en el Clásico, por lo que los merengues necesitan ganar en el Cam Nou.

A través de un comunicado, Tchouaméni compartió su postura acerca de la polémica generada por su pelea con Federico Valverde, al que calificó como inaceptable, aceptando la sanción económica que le impuso el Real Madrid.

“Ahora es el momento de seguir adelante, y toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en la próxima temporada, para devolver al club a la cima” Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid

Comunicado Aurélien Tchouaméni (ESPECIAL)

“Lo que sucedió esta semana en el entrenamiento es inaceptable. No importa quién tenga razón o no, siempre debemos buscar la solución más tranquila para resolver un conflicto”. Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid

Tchouaméni lamenta la imagen ofrecida por su conflicto con Valverde

Aurélien Tchouaméni lamentó la imagen que proyectaron del Real Madrid, y lo decepcionante que pudo ser el hecho para los aficionados y todo el entorno del club merengue.

“Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo” Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid

Tchouaméni pide no creer todo lo que se dice en las redes

Aurélien Tchouaméni aseguró que en internet se pueden inventar historias para generar expectación, así que pidió no creer todo lo que se dice en las redes sociales, en referencia a su pelea con Valverde en el Real Madrid.

Sin embargo, reconoció que ya no es el momento de averiguar quién tiene razón o no.

“Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos a todo lo demás” Aurélien Tchouaméni, jugador del Real Madrid

¿Qué sanción impuso el Real Madrid al jugador Aurélien Tchouamén?

El Real Madrid impuso una sanción económica de 10 millones de pesos a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, tras la pelea que protagonizaron en las instalaciones del club.

Valverde y Tchouaméni comparecieron ante el instructor del expediente disciplinario, ante quien mostraron arrepentimiento y se disculparon entre ellos.

El Real Madrid cerró así el procedimiento interno, mientras se prepara para el Clásico de LaLiga ante el FC Barcelona.