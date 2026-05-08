El Real Madrid resolvió imponer una sanción económica de 10 millones de pesos a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, después de la la pelea que protagonizaron el jueves en las instalaciones del club.

“El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes” Real Madrid

El Real Madrid comunicó que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día un expediente disciplinario a su jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos comparecieron ante el instructor del expediente.

En dicha comparecencia, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni mostraron su arrepentimiento por lo sucedido y se disculpado entre ellos.

Valverde acabó en hospital tras pelea con Tchouaméni en el Real Madrid (Altaf Qadri / AP)

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se disculpan por pelea en el Real Madrid

Valverde y Tchouaméni también se disculparon con el club y el resto de sus compañeros en el Real Madrid, así como con el cuerpo técnico y a la afición.

Ambos se pusieron a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

En ese sentido, el Real Madrid decidió sancionarlos económicamente, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes.

Real Madrid se prepara el Clásico de LaLiga ante FC Barcelona

El Real Madrid resolvió rápido el problema entre Valverde y Tchouaméni, pues prepara el partido ante FC Barcelona en LaLiga.

Con el título prácticamente perdido, el Real Madrid busca evitar que el FC Barcelona se corone ante ellos este domingo en el Clásico.

Sin Federico Valverde y con la motivación por los suelos, el Real Madrid apela a su grandeza para dar la pelea ante el Barcelona y seguir con vida en LaLiga.

Lo cierto es que, al FC Barcelona le basta con un empate en su cancha para coronarse en LaLiga ante el Real Madrid.