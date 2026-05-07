El FC Barcelona aprovechó el conflicto en el vestuario del Real Madrid que involucró a Valverde y Tchouaméni para burlarse del equipo merengue previo al Clásico Español.

Y es que luego de que se revelara que Valverde y Tchouaméni tuvieron una bronca, que le provocó al jugador uruguayo un traumatismo craneoencefálico que lo obligará a estar fuera de las canchas entre 10 y 14 días, el FC Barcelona no dudó en burlarse del Real Madrid en redes sociales.

“Celebrado en familia”, publicó el equipo blaugrana en su cuenta de X, lo que dio a entender que se estaba burlando de los problemas en el vestuario merengue.

Barcelona ironiza con el Real Madrid tras el caso Valverde-Tchouaméni. (especial)

FC Barcelona cerca de coronarse en LaLiga tras el duelo contra el Real Madrid

Mientras el Real Madrid trata de resolver un problema con sus jugadores, el FC Barcelona se enfoca en poder ser campeón este fin de semana en LaLiga.

“Buenas vibras para el Clásico”, publicó el FC Barcelona previo al duelo contra el máximo rival, el Real Madrid.

Y es que si el club blaugrana derrota al equipo blanco en el Clásico, serían campeones de la liga de España.

Sin embargo, si los merengues salen victoriosos, el FC Barcelona alargaría un partido más para poder salir con el campoenato de LaLiga.