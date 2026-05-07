Federico Valverde desmintió haber tenido una pelea con su compañero Aurélien Tchouaméni, luego de que circularan versiones sobre un nuevo conflicto interno en el vestidor del Real Madrid.

A través de sus redes sociales, el mediocampista uruguayo aclaró que lo sucedido fue únicamente un accidente y que este tipo de situaciones son normales dentro de un club.

Con su comunicado, Valverde buscó cerrar la polémica y reafirmar la unidad del equipo en plena recta final de la temporada, donde disputan Champions y LaLiga.

Valverde rompe el silencio sobre supuesto altercado con Tchouaméni. (captura)

En breve, más información…