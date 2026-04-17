Atlético de Madrid vs Real Sociedad se medirán en la final de la Copa del Rey. El pronóstico es de una victoria de los colchoneros con un marcador de 2-1. Conoce las posibles alineaciones.

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Pronóstico de la final de la Copa del Rey

El pronóstico para el Atlético de Madrid vs Real Sociedad es un triunfo por un marcador de 2-1 para los dirigidos por Diego Simeone.

Pronóstico del partido: Atlético de Madrid 2-1 Real Sociedad

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Posibles alineaciones de la final de la Copa del Rey

Te compartimos las posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.

Atlético de Madrid

Portero: Juan Musso

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman

Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Real Sociedad

Portero: Unai Marrero

Defensas: Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Ćaleta-Car, Sergio Gómez

Mediocampistas: Carlos Soler, Beñat Turrientes, Luka Sučić, Brais Méndez

Delanteros: Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Fecha y horario para ver la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid vs Real Sociedad, partido de la final de la Copa del Rey, se jugará el sábado 18 de abril y se podrá ver a través de Sky Sports.

Partido: Atlético de Madrid vs Real Sociedad

vs Real Sociedad Torneo: Final de la Copa del Rey

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja de Sevilla

Transmisión: Sky Sports

Atletico Madrid's Alexander Sorloth, centre, celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Barcelona and Atletico Madrid in Barcelona, Spain, Wednesday, April 8, 2026. (AP Photo/Joan Monfort) (Joan Monfort / AP)

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Sociedad a la final de la Copa del Rey?

Atlético de Madrid llega en un gran momento, pues vienen de eliminar al FC Barcelona de la Champions League.

Por su parte, la Real Sociedad logró rescatar el empate ante Alavés en la Jornada 31 de la LaLiga.