Atlético de Madrid vs Real Sociedad se medirán en la final de la Copa del Rey. El pronóstico es de una victoria de los colchoneros con un marcador de 2-1. Conoce las posibles alineaciones.
Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Pronóstico de la final de la Copa del Rey
El pronóstico para el Atlético de Madrid vs Real Sociedad es un triunfo por un marcador de 2-1 para los dirigidos por Diego Simeone.
- Pronóstico del partido: Atlético de Madrid 2-1 Real Sociedad
Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Posibles alineaciones de la final de la Copa del Rey
Te compartimos las posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.
Atlético de Madrid
- Portero: Juan Musso
- Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri
- Mediocampistas: Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman
- Delanteros: Antoine Griezmann, Julián Álvarez
Real Sociedad
- Portero: Unai Marrero
- Defensas: Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Ćaleta-Car, Sergio Gómez
- Mediocampistas: Carlos Soler, Beñat Turrientes, Luka Sučić, Brais Méndez
- Delanteros: Takefusa Kubo, Mikel Oyarzabal
Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Fecha y horario para ver la final de la Copa del Rey
Atlético de Madrid vs Real Sociedad, partido de la final de la Copa del Rey, se jugará el sábado 18 de abril y se podrá ver a través de Sky Sports.
- Partido: Atlético de Madrid vs Real Sociedad
- Torneo: Final de la Copa del Rey
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Cartuja de Sevilla
- Transmisión: Sky Sports
¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Sociedad a la final de la Copa del Rey?
Atlético de Madrid llega en un gran momento, pues vienen de eliminar al FC Barcelona de la Champions League.
Por su parte, la Real Sociedad logró rescatar el empate ante Alavés en la Jornada 31 de la LaLiga.