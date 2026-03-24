Antoine Griezmann anunció que dejará al Atlético de Madrid al final de la temporada para firmar con el Orlando City de la MLS, donde jugará como futbolista franquicia.

Antoine Griezmann jugará en la MLS (@OrlandoCitySC)

El delantero francés, de 35 años de edad, oficializó el acuerdo este 24 de marzo de 2026, con un contrato vigente hasta la campaña 2027-28 y opción a un año adicional.

Máximo goleador histórico del Atlético con 211 tantos, Griezmann cierra una etapa de 10 temporadas y tres títulos antes de iniciar su aventura en Estados Unidos.

La firma de Antoine Griezmann será por un contrato con vigencia hasta la temporada 2027-28, con una opción por un año adicional.

¿Por qué firmó Antoine Griezmann con el Orlando City?

Tras confirmar su firma con el Orlando City, Antoine Griezmann aceptó que el ambicioso proyecto del club lo convención para llegar a la MLS.

“Desde mi primera conversación con el club, pude sentir una ambición fuerte y una clara visión para el futuro, y eso realmente me convenció” Antoine Griezmann, futbolista francés

Antoine Griezmann fue campeón del Mundial de 2018 con Francia y alcanzó la final del Mundial de 2022.

El nuevo jugador del Orlando City se retiró de la selección en 2024 con 44 goles en 137 partidos internacionales.

“Estoy muy ilusionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Orlando City”, Antoine Griezmann

El paso de Griezmann por el Atlético de Madrid antes de llegar a la MLS

Antoine Griezmann es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid con 211 tantos. Suma 13 goles en esta campaña en todas las competiciones.

Con el Atlético de Madrid, Griezmann redondeó 10 temporadas y sus 488 partidos son la cuarta mayor cifra en la historia de los colchoneros.

Ha ganado tres títulos con el Atlético: la Supercopa de España de 2014, la Liga Europa de 2018 y la Supercopa de la UEFA de 2018.

El Atlético disputará la final de la Copa del Rey en abril ante Real Sociedad y se medirá con el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

Antoine Griezmann con el Orlando City de la MLS (@OrlandoCitySC)

Así recibe Orlando City la firma de Antoine Griezmann

Orlando City anunció la firma de Antoine Griezmann, procedente del Atlético de Madrid para unirse en el mes de julio al equipo.

“Traer a Antoine a Orlando es un momento histórico no solo para nuestro club, sino también para nuestra ciudad, nuestros seguidores y para la Major League Soccer”, dijo Mark Wilf, propietario y presidente del Orlando City.