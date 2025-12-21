La Supercopa de España 2026 está por iniciar y a continuación te decimos los equipos, fechas, horarios y formato en que se jugará el torneo.

Cuatro equipos disputarán la Supercopa de España 2026, bajo un atractivo formato que arrojará al campeón del torneo ibérico.

Supercopa de España 2026: Equipos que juegan este torneo

La Supercopa de España solía definirse a un partido entre el campeón de Liga y el ganador de la Copa del Rey, formato que ha cambiado desde la edición 2025 y reúne a los cuatro mejores equipos de la pasada temporada.

Los equipos elegidos para jugar la Supercopa de España 2026 son el Real Madrid, FC Barcelona, el Athletic Club y Atlético de Madrid, los dos primeros, clásicos rivales que mantienen una cerrada pelea por la cima de LaLiga de España.

Supercopa de España 2026: Fechas en que se disputa este torneo

La Supercopa de España 2026 se juega entre el 7 y el 11 de enero en Arabia donde cuatro equipos buscarán ganar el trofeo en disputa.

Supercopa de España 2026: Horarios en que se disputa este torneo

Los partidos de la Supercopa de España 2026 se jugarán a las 13 horas, tiempo del centro de México.

Supercopa de España 2026: Formato en que se disputa este torneo

La Supercopa de España 2026 comenzará el miércoles 7 de enero con la primera semifinal entre los equipos Athletic Club y el Barcelona.

El jueves 8 de enero se jugará la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026, enfrentando a los equipos Real Madrid y Atlético de Madrid.

Tres días más tarde, el domingo 11 de enero, será la gran final de la Supercopa de España 2026, programada para jugarse en el Alinma Stadium en la ciudad de Yeda, en Arabia.

Así se jugarán los partidos semifinales de la Supercopa de España 2026:

Athletic Club vs Barcelona

Fecha: Miércoles 7 de enero

Horario: 13:00 horas

Sede: Alinma Stadium

Real Madrid vs Atlético de Madrid

Fecha: Jueves 8 de enero

Horario: 13:00 horas

Sede: Alinma Stadium

Final Supercopa de España 2026