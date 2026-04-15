Atlético de Madrid vs Real Sociedad será el partido que defina la final de la Copa del Rey 2026 y se jugará este sábado 18 de abril a las 13 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir través de Sky Sports.

Partido: Atlético de Madrid vs Real Sociedad

vs Real Sociedad Torneo: Final de la Copa del Rey

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja de Sevilla

Transmisión: Sky Sports

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: A qué hora y dónde ver el partido de la final de la Copa del Rey 2026

El partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad por la final de la Copa del Rey 2026 se realizará el sábado 18 de abril a las 13 horas y tendrá como sede la cancha del Estadio La Cartuja de Sevilla.

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: ¿Dónde ver el partido de la final de la Copa del Rey 2026?

El Atlético de Madrid vs Real Sociedad por la final de la Copa del Rey 2026 se podrá seguir en vivo a través de Sky Sports el día 18 de abril a las 13 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Atlético de Madrid vs Real Sociedad

vs Real Sociedad Torneo: Final de la Copa del Rey

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja de Sevilla

Transmisión: Sky Sports

Atlético de Madrid parte como favorito en la final de la Copa del Rey. (Bernat Armangue / AP)

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Sociedad al partido de la final de la Copa del Rey 2026?

Atlético de Madrid llegará a la final de la Copa del Rey 2026 con un impulso anímico importante tras haber eliminado esta misma semana a Barcelona en la Champions League. El más reciente encuentro lo perdieron 1-2, pero avanzaron gracias al marcador global de 3-2.

Por su parte, la Real Sociedad empató a tres goles en su más reciente presentación de LaLiga en contra de Alavés.