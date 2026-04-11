La vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026 enfrentan al Atlético de Madrid vs FC Barcelona, el martes 14 de abril a las 13 horas. Transmite HBO Max.
- Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona
- Fecha: Martes 14 de abril
- Fase: Partido de vuelta cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: HBO Max
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Día para ver los cuartos de final en la Champions League
Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a Atlético de Madrid vs FC Barcelona, el martes 14 de abril.
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Hora para ver los cuartos de final en la Champions League
Atlético de Madrid vs FC Barcelona se jugará a partir de las 13 horas en el Estadio Metropolitano.
Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Canal para ver los cuartos de final en la Champions League
HBO Max transmite la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026, Atlético de Madrid vs FC Barcelona.
- Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona
- Fecha: Martes 14 de abril
- Fase: Partido de vuelta cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo quedaron Atlético de Madrid y FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League?
Atlético de Madrid 2-0 FC Barcelona fue el resultado en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League 2026.
Esto necesitan ambos equipos para avanzar en la Champions League 2026:
- FC Barcelona necesita ganar al menos por dos goles de diferencia al Atlético de Madrid para forzar los tiempos extras.
- Si el equipo culé gana por diferencia de tres o más goles avanzará a las semifinales.
- Atlético de Madrid necesita mantener la ventaja global en los cuartos de final para eliminar al FC Barcelona en la Champions League 2026.