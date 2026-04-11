La vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026 enfrentan al Atlético de Madrid vs FC Barcelona, el martes 14 de abril a las 13 horas. Transmite HBO Max.

Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Fecha: Martes 14 de abril

Fase: Partido de vuelta cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: HBO Max

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Día para ver los cuartos de final en la Champions League

Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a Atlético de Madrid vs FC Barcelona, el martes 14 de abril.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Hora para ver los cuartos de final en la Champions League

Atlético de Madrid vs FC Barcelona se jugará a partir de las 13 horas en el Estadio Metropolitano.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Canal para ver los cuartos de final en la Champions League

HBO Max transmite la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026, Atlético de Madrid vs FC Barcelona.

Partido: Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Fecha: Martes 14 de abril

Fase: Partido de vuelta cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: HBO Max

Atlético de Madrid es favorito para avanzar a semifinales de la Champions League (Bernat Armangue / AP)

¿Cómo quedaron Atlético de Madrid y FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League?

Atlético de Madrid 2-0 FC Barcelona fue el resultado en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League 2026.

Esto necesitan ambos equipos para avanzar en la Champions League 2026: