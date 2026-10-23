Atlas vs León jugaron en actividad de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 1-1 para ambas escuadras.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 10, Atlas se ubica en quinto lugar del Grupo B con 13 puntos.

León, por su parte, se quedó con 16 unidades en la sexta posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Atlas 1-1 León.

Atlas vs León: así se definió el partido pendiente de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Atlas vs León se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Atlas con la necesidad de mantenerse en la pelea por los primeros lugares en el Grupo B, mientras León en busca de subir posiciones en el Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Atlas vs León:

Minuto 24: Gol de Solange Lemos (León)

Minuto 71: Gol de Maritza Maldonado (Atlas)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y León en la Liga Femenil BBVA?

Atlas y León volverán a la actividad en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Atlas recibirá a Puebla el lunes 26 de octubre, mientras que León enfrenta a Santos el lunes 26 del mismo mes.