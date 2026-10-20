Atlante visitó la cancha de León en el cierre de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, partido que terminó con resultado a favor de La Fiera.

Después del partido en el Estadio León en la Jornada 11, Atlante se quedó en 7 puntos en el Grupo A, mientras que León se ubica en el sexto lugar del mismo sector con 15 unidades,

Marcador final: León 2-0 Atlante

León vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

León y Atlante llegaron alejados de la zona de clasificación a la fase final de la Liga Femenil BBVA, pero el partido era más importante para La Fiera debido a que aún tiene un duelo pendiente.

León llegó al partido con 12 puntos en el séptimo lugar del Grupo A, cinco unidades más que Atlante, escuadra que disputa su primer torneo en la Liga Femenil.

Así fueron los goles del partido León vs Atlante:

Minuto 51: Gol de Valeria Razo (León 1-0 Atlante)

Minuto 82: Gol de Karen Jasso (León 2-0 Atlante)

León Femenil celebra uno de los goles que anotó al Atlante (@clubleonfemenil)

¿Cuándo vuelven a jugar León y Atlante en la Liga Femenil BBVA

La jornada 13 de la Liga Femenil arranca el viernes 23 de octubre, fecha en la que León y Atlante continuarán su actividad en el torneo.

León visitará a Santos el lunes 26 de octubre, en actividad de la Jornada 13 de la competencia femenil.

Atlante volverá el mismo 26 de octubre a su cancha para ser anfitrión de Chivas.