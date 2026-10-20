Toluca recibió a Santos en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, partido que terminó con resultado de empate en la cancha de las Diablas Rojas.

Después del resultado en el Estadio Nemesio Díez en la Jornada 11, Toluca suma 23 puntos en el cuarto lugar del Grupo A, con lo que en este momento clasificaría a la Liguilla.

Santos Laguna, por su parte, se ubica en el lugar quinto del mismo sector, con 16 unidades, por lo que sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase son pocas.

Marcador final: Toluca 0-0 Santos

Toluca vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Toluca salió en busca de la victoria en casa sobre Santos, para poder acercarse a la clasificación a la Liguilla dentro del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

Toluca llegó con 22 puntos, como cuarto lugar del Grupo A, posición que le daría la clasificación a la Liguilla.

Aunque una victoria habría sido definitiva en el futuro cercano de Toluca, Santos Laguna dio pelea y logró salir con un punto.

Santos dio un buen partido en la cancha de Toluca Femenil (Brandon / Brandon)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Santos en la Liga Femenil BBVA

La jornada 13 de la Liga Femenil arranca el viernes 23 de octubre, fecha en la que Toluca y Santos continuarán su actividad en el torneo.

Toluca visitará en un partido clave a Cruz Azul el sábado 24 de octubre, en actividad de la Jornada 13 de la competencia femenil.

Santos volverá a su cancha para ser anfitrión de León el lunes 26 de octubre.