Chivas vs Necaxa jugaron en actividad de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 7-0 para el cuadro rojiblanco.

Después del resultado en la Jornada 11, Chivas se ubica en segundo lugar del Grupo B con 24 puntos.

Necaxa, por su parte, se quedó con 0 unidades en la última posición del Grupo B del Apertura 2026.

Marcador final: Chivas 7-0 Necaxa.

Chivas vs Necaxa: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Chivas vs Necaxa se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Chivas con la necesidad de mantenerse en la pelea por los primeros lugares en el torneo, mientras Necaxa en busca de subir posiciones en el Grupo B del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Chivas vs Necaxa:

Minuto 2: Gol de Gabriela Valenzuela (Chivas)

Minuto 14: Gol de Denise Castro Ruvalcaba (Chivas)

Minuto 45+2: Gol de Mayra Pelayo-Bernal (Chivas)

Minuto 52: Gol de Adriana Iturbide Ibarra (Chivas)

Minuto 81: Gol de Christian Jaramillo Quintero (Chivas)

Minuto 88: Gol de Christian Jaramillo Quintero (Chivas)

Minuto 90+1: Gol de Adriana Iturbide Ibarra (Chivas)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y Necaxa en la Liga Femenil BBVA?

Chivas y Necaxa volverán a la actividad en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Chivas visitará al Atlante el lunes 26 de octubre, mientras que Necaxa enfrenta a Pachuca el sábado 24.