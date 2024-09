Este fin de semana se disputó la Jornada 9 de la Liga MX donde tuvimos una actividad de pocos goles ya que los equipos disputaron a mitad de semana la jornada doble por lo que esta vez algunos hicieron rotaciones.

En esta Jornada 9 tuvimos a varios equipos que ganaron por mínima diferencia en sus respectivos partidos e incluso algunos también quedaron en ceros, por lo que no hubo muchos cambios en la diferencia de goles.

Después de una apretada agenda por la jornada doble, los equipos ahora sí tendrán una semana completa para preparar su siguiente compromiso correspondiente a la décima jornada.

Así marcha la tabla general del Apertura 2024 en la Liga MX

Se fueron nueve jornadas completas en el Apertura 2024 de la Liga MX, es decir ya superamos la mitad de torneo y por ello los siguientes puntos serán de suma importancia para los equipos.

Tras nueve jornadas disputadas, Cruz Azul se mantiene líder del Apertura 2024 a pesar de que a mitad de semana sufrió una dolorosa derrota de 3-1 ante el Atlético de San Luis.

El América aprovechó estas últimas dos jornadas para sumar algunos puntos y de esta manera escalar posiciones en la tabla general donde por ahora ya se coloca en Zona de Play-In.

La tabla general del Apertura 2024 en la Liga MX:

Cruz Azul | 22 puntos Tigres | 20 puntos Rayados | 20 puntos Toluca | 18 puntos Pumas | 16 puntos Chivas | 14 puntos Atlético de San Luis | 14 puntos Atlas | 14 puntos Tijuana | 14 puntos América | 13 puntos Necaxa | 12 puntos Puebla | 11 puntos Pachuca | 9 puntos Santos | 8 puntos Mazatlán | 7 puntos León | 7 puntos Querétaro | 7 puntos Juárez | 4 puntos

Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga MX

Atravesamos la mitad del Apertura 2024 y con ello los equipos comienzan a perfilar su mejor alineación de cara a la parte más importante del torneo de la Liga MX donde los puntos serán de suma importancia.

La Jornada 9 de la Liga MX arrancó el viernes 20 de septiembre en donde se disputaron dos encuentros uno de ellos fue el Puebla vs Pachuca, el único en el que hubo más de dos goles en toda este fin de semana al finalizar con un 2-3 a favor de los Tuzos y en el otro Querétaro venció 1-0 a Atlas.

Tuzos vs Puebla. (Jafet Moz / Mexsport)

Para el sábado 21, se disputaron tres juegos; el Rayados vs Mazatlán donde quedaron 0-0, el Necaxa vs América en donde las Águilas rescataron el 1-1 al final del tiempo agregado y el Cruz Azul vs Chivas donde la Máquina se impuso 1-0.

Por último, este domingo 22 se jugaron los últimos tres encuentros: Pumas rescató el triunfo de 1-0 ante Xolos, Santos derrotó como local 2-0 a Toluca mientras que Tigres derrotó 1-0 a FC Juárez.