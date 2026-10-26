Atlas vs Puebla se enfrentan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Atlas vs Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Atlas 2-0 Puebla
Atlas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Puebla, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Deportes
Tigres vs Rayadas: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Regio de la Liga Femenil BBVA?
Deportes
FC Juárez vs Querétaro: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Cruz Azul vs Toluca: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Deportes
San Luis vs América: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Pachuca vs Necaxa: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Tijuana vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Atlante vs Chivas: Hora y canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Deportes
Atlas vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Atlas
- Portera: Camila Vázquez
- Defensas: Fátima Delgado, Vasthy Delgado, Laila Saravia, Bibiana Quintos y Vanessa Penuna
- Mediocampistas: Ashley López, Karen Flores y Noemí Villalobos
- Delanteras: Sanjuana Muñoz y Aitana Martínez Montoya
Puebla
- • Portera: Renata Masciarelli
- • Defensas: Dulce Martínez, María Peraza, Alika Sánchez y Lía Martínez
- • Mediocampistas: Natalia Collado, Adaira Nakano, Hanna Osorio y Laura Herrera
- • Delanteras: Brina Micheels y Yoselyn Abigail López
Atlas vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA
Atlas vs Puebla continúan la actividad de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Atlas vs Puebla
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Fox One y Tubi