Atlas vs Puebla se enfrentan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Puebla: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Atlas vs Puebla es el pronóstico en el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Atlas 2-0 Puebla

Atlas vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Puebla, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Atlas

Portera: Camila Vázquez

Defensas: Fátima Delgado, Vasthy Delgado , Laila Saravia , Bibiana Quintos y Vanessa Penuna

, , y Vanessa Penuna Mediocampistas: Ashley López, Karen Flores y Noemí Villalobos

y Delanteras: Sanjuana Muñoz y Aitana Martínez Montoya

Puebla

• Portera: Renata Masciarelli

• Defensas: Dulce Martínez, María Peraza, Alika Sánchez y Lía Martínez

• Mediocampistas: Natalia Collado, Adaira Nakano, Hanna Osorio y Laura Herrera

• Delanteras: Brina Micheels y Yoselyn Abigail López

Atlas vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA

Atlas vs Puebla continúan la actividad de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 17 horas por Fox One y Tubi.