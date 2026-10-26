Luiz Inácio Lula da Silva se perfila para obtener un nuevo mandato presidencial en Brasil luego de consolidar una ventaja en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral.

Con casi la totalidad de las actas procesadas, Lula mantiene una diferencia que le permite encabezar la elección frente al senador Flávio Bolsonaro. Obtuvo 64 millones 86 mil 543 votos, 11 millones que en la primera vuelta.

La contienda estuvo marcada por una elevada participación ciudadana, así como por la decisión de las autoridades electorales de ampliar el horario de votación debido a problemas de movilidad y condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de Brasil.

Lula da Silva lidera la segunda vuelta presidencial en Brasil con 51.75% de los votos

Con el 99.82% de las actas computadas en la segunda vuelta presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva lidera el conteo oficial con el 51.76% de los votos, frente al 48.24% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

La ventaja consolida la tendencia del escrutinio en una jornada decisiva para definir la Presidencia de la República durante el próximo mandato.

La jornada electoral del domingo 25 de octubre de 2026 movilizó a cerca de 159 millones de ciudadanos habilitados.

La votación estuvo marcada por la decisión del ministro Cristiano Zanin, del Tribunal Supremo Federal y del Tribunal Superior Electoral, de extender la jornada de votación hasta las 7:00 p. m. (hora local) en todo el territorio nacional.

La resolución atendió a solicitudes de ambas campañas tras registrarse faltas de transporte público en capitales como São Paulo y Bahía, así como fuertes lluvias en 17 municipios de los estados de São Paulo, Paraná y Santa Catarina.

Una vez concluidos los comicios bajo la prórroga concedida, el recuento de los votos avanzó en todo el país hasta alcanzar el 99.82% de cómputo.