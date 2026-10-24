Pachuca vs Necaxa chocan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Pachuca 2-0 Necaxa es el pronóstico en el partido pendiente de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Pachuca 2-0 Necaxa.

Pachuca vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Necaxa, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Andrea Pereira y Alexandra Martínez

Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia y Berenice Ibarra

Delanteras: Aline Gomes, Chinwendu Ihezuo y Charlyn Corra

Necaxa

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lourdes de León

Mediocampistas: Mariana Ramos, Mariana De La Torre, Alejandra Guerrero y Saira López

Delanteras: Trinidad Quiroz y Allison Veloz

Pachuca vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA

Pachuca vs Necaxa abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 17 horas por Fox One y Tubi.