Pachuca vs Necaxa chocan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 2-0 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Pachuca 2-0 Necaxa es el pronóstico en el partido pendiente de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Pachuca 2-0 Necaxa.
Pachuca vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Necaxa, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Kenti Robles, Osinachi Ohale, Andrea Pereira y Alexandra Martínez
- Mediocampistas: Karla Nieto, Nina Nicosia y Berenice Ibarra
- Delanteras: Aline Gomes, Chinwendu Ihezuo y Charlyn Corra
Necaxa
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lourdes de León
- Mediocampistas: Mariana Ramos, Mariana De La Torre, Alejandra Guerrero y Saira López
- Delanteras: Trinidad Quiroz y Allison Veloz
Pachuca vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA
Pachuca vs Necaxa abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: Pachuca vs Necaxa
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One y Tubi