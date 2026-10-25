Atlas vs Puebla juegan en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 17 horas, por FOX One y Tubi.
- Partido: Atlas vs Puebla
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: FOX One y Tubi
Atlas vs Puebla: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 26 de octubre de 2026 continúa la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlas vs Puebla.
Atlas vs Puebla: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlas vs Puebla de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Atlas vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El partido Atlas vs Puebla podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
- Partido: Atlas vs Puebla
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: FOX One y Tubi