Atlas vs Puebla juegan en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 26 de octubre a las 17 horas, por FOX One y Tubi.

Partido: Atlas vs Puebla

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: FOX One y Tubi

Atlas Femenil ha tenido un buen torneo en el Apertura 2026 (Omar Cajero / MEXSPORT)

Atlas vs Puebla: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 26 de octubre de 2026 continúa la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlas vs Puebla.

Atlas vs Puebla: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlas vs Puebla de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla ocupa los últimos lugares del Grupo B (especial)

Atlas vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El partido Atlas vs Puebla podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.