FC Juárez vs Querétaro chocan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-3 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Juárez vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
FC Juárez 3-3 Querétaro es el pronóstico en el partido pendiente de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: FC Juárez 3-3 Querétaro.
FC Juárez vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Querétaro, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
FC Juárez
- Portera: Renata Masciarelli
- Defensas: Annia Mejía, Giselle Espinoza, Mónica Rodríguez y Janelly Farías
- Mediocampistas Defensivas: Grace Asantewaa, Aurélie Kaci, Dayana Martin, Liliana Mercado y Karika Alwis
- Delantera: Priscila Chilufya
Querétaro
- Portera: Claudia Lozoya
- Defensas: Karla García, Alondra Camargo, Deisy Ojeda y Vanessa González
- Mediocampistas: Dulce Alvarado, Mirelle Arciniega, Solange Lemos y Jazmín Enrigue
- Delanteras: Leidy Ramos y Wendis Cabrera
FC Juárez vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA
FC Juárez vs Querétaro abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Querétaro
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Fox One y Tubi