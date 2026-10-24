FC Juárez vs Querétaro chocan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 3-3 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

FC Juárez 3-3 Querétaro es el pronóstico en el partido pendiente de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: FC Juárez 3-3 Querétaro.

FC Juárez vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Querétaro, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

FC Juárez

Portera: Renata Masciarelli

Defensas: Annia Mejía, Giselle Espinoza, Mónica Rodríguez y Janelly Farías

Mediocampistas Defensivas: Grace Asantewaa, Aurélie Kaci, Dayana Martin, Liliana Mercado y Karika Alwis

Delantera: Priscila Chilufya

Querétaro

Portera: Claudia Lozoya

Defensas: Karla García, Alondra Camargo, Deisy Ojeda y Vanessa González

Mediocampistas: Dulce Alvarado, Mirelle Arciniega, Solange Lemos y Jazmín Enrigue

Delanteras: Leidy Ramos y Wendis Cabrera

FC Juárez vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA

FC Juárez vs Querétaro abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.