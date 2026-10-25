Tigres vs Rayadas en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 25 de octubre a las 18 horas .

Partido: Tigres vs Rayadas

Fase: Jornada 12 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Tubi y FOX One

Tigres busca supera a Rayadas en el Grupo A femenil (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Tigres vs Rayadas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 25 de octubre de 2026 continúa la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tigres vs Rayadas.

Tigres vs Rayadas: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 18 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tigres vs Rayadas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Rayadas derrotó a Cruz Azul y se mantiene el liderato del Grupo A. (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

Tigres vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?

El partido Tigres vs Rayadas podrá verse a través de las señales de Tubi y FOX One.