Tigres vs Rayadas en la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 25 de octubre a las 18 horas .
- Partido: Tigres vs Rayadas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Tubi y FOX One
Tigres vs Rayadas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El domingo 25 de octubre de 2026 continúa la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA con el partido Tigres vs Rayadas.
Tigres vs Rayadas: Horario del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 18 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Tigres vs Rayadas de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Tigres vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA?
El partido Tigres vs Rayadas podrá verse a través de las señales de Tubi y FOX One.
- Partido: Tigres vs Rayadas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Tubi y FOX One