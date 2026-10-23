Tijuana vs Pumas chocan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en el Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tijuana vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana 1-2 Pumas es el pronóstico en el partido pendiente de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: <b>Tijuana 1-2 Pumas</b>

Tijuana vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Pumas, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Tijuana

Portera: Maricruz González

Defensas: Mónica Alvarado, Adyson Willett, Bianca Mora y Bibiana Quintos

Mediocampistas: Mayra Pelayo-Bernal, Paola Villamizar, Inglis Hernández y Marta Cox

Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa

Pumas no puede dejar ir muchos puntos en lo que resta del Apertura 2026 (@PumasMXFemenil)

Pumas

Portera: Wendy Toledo

Defensas: Ana Mendoza, Portia Boakye, Andrea Pereira y Ximena Ríos

Mediocampistas: Casandra Montero, Alejandra Guerrero, Cristina Torres y Montserrat Hernández

Delanteras: Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro

Tijuana vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA

Tijuana vs Pumas se miden a partir de las 21:10 horas el viernes 23 de octubre en la cancha de las fronterizas.

El partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.