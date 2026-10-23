Tijuana vs Pumas chocan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en el Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Tijuana 1-2 Pumas es el pronóstico en el partido pendiente de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: <b>Tijuana 1-2 Pumas</b>
Tijuana vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Pumas, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Atlas vs León: Hora y canal para ver el partido pendiente de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA
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Tijuana vs Pumas: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
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Atlas vs León: Pronóstico y posibles alineaciones del partido pendiente de la Liga Femenil BBVA
Tijuana
- Portera: Maricruz González
- Defensas: Mónica Alvarado, Adyson Willett, Bianca Mora y Bibiana Quintos
- Mediocampistas: Mayra Pelayo-Bernal, Paola Villamizar, Inglis Hernández y Marta Cox
- Delanteras: Aisha Solórzano y Daniela Espinosa
Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Portia Boakye, Andrea Pereira y Ximena Ríos
- Mediocampistas: Casandra Montero, Alejandra Guerrero, Cristina Torres y Montserrat Hernández
- Delanteras: Priscila Chinchilla y Stephanie Ribeiro
Tijuana vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA
Tijuana vs Pumas se miden a partir de las 21:10 horas el viernes 23 de octubre en la cancha de las fronterizas.
El partido de la Jornada 12 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One y Tubi.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One y Tubi