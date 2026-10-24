Cruz Azul vs Toluca chocan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el Unidad Deportiva Centenario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul 1-1 Toluca es el pronóstico en el partido pendiente de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Toluca.

Cruz Azul vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Toluca, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Cruz Azul

Portera: Melany Villeda

Defensas: Valeria Miranda, Heidi Lynne, Sofía San Román y Izabella Acosta

Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Alejandra Lomelí, María Montaño y Valeria Valdez

Delanteras: Uchenna Kanu y Ana Lucía Martínez

Toluca

Portera: Kayla Thompson

Defensas: Yaneisy Rodríguez, Jazmín López, Natalia Colín, Diana Monroy

Mediocampistas defensivas: Amandine Henry, Brenda Díaz, Betzy Cuevas, Cinthya Peraza y Sofia Jakobsson

Delantera: Mariel Román

Cruz Azul vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA

Cruz Azul vs Toluca abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 19 horas por ViX y Youtube.