Cruz Azul vs Toluca chocan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en el Unidad Deportiva Centenario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Cruz Azul 1-1 Toluca es el pronóstico en el partido pendiente de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Cruz Azul 1-1 Toluca.
Cruz Azul vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Toluca, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Cruz Azul
- Portera: Melany Villeda
- Defensas: Valeria Miranda, Heidi Lynne, Sofía San Román y Izabella Acosta
- Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Alejandra Lomelí, María Montaño y Valeria Valdez
- Delanteras: Uchenna Kanu y Ana Lucía Martínez
Toluca
- Portera: Kayla Thompson
- Defensas: Yaneisy Rodríguez, Jazmín López, Natalia Colín, Diana Monroy
- Mediocampistas defensivas: Amandine Henry, Brenda Díaz, Betzy Cuevas, Cinthya Peraza y Sofia Jakobsson
- Delantera: Mariel Román
Cruz Azul vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA
Cruz Azul vs Toluca abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 19 horas por ViX y Youtube.
- Partido: Cruz Azul vs Toluca
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: ViX y Youtube