San Luis vs América chocan en la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-4 en el Estadio Libertad Financiera. Conoce las posibles alineaciones del partido.
San Luis vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
San Luis 1-4 América es el pronóstico en el partido pendiente de la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: San Luis 1-4 América.
San Luis vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido San Luis vs América, en la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
San Luis
- Portera: Valeria Zárate
- Defensas: Elaily Hernández, Aurora Suárez, Frida Gómez y Citlali Hernández
- Mediocampistas: Rebeca Contreras, Farlyn Caicedo, Natalia Macías y Michelle Gutiérrez
- Delanteras: Sandra Arévalo y Chiara Singarella
América
- Portera: Celeste Espino
- Defensas: Jana Gutiérrez, Isa Haas, Karina Rodríguez y Kimberly Rodríguez
- Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio y Alexa Soto
- Delanteras: Scarlett Camberos, Priscila da Silva y Geyse Ferreira
San Luis vs América: A qué hora y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 12 de Liga Femenil BBVA
San Luis vs América abren la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 24 de octubre a las 17 horas por ESPN y Disney.
- Partido: San Luis vs América
- Fase: Jornada 12 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+