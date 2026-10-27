Atlas ganó tres puntos valiosos en su cancha, y tras derrotar 2-1 al Puebla, mantiene posibilidades de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 femenil.

Atlas vs Puebla fue el segundo partido programado este lunes 26 de octubre en el cierre de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA.

Después del resultado en la Jornada 12, Atlas llegó a 16 puntos en el quinto lugar del Grupo B, aún con opciones para entrar a la Liguilla.

Puebla jugó eliminado la Jornada 12 femenil, y con 4 puntos, apenas supera a Necaxa en el fondo del Grupo B.

Marcador final: Atlas 2-1 Puebla

Atlas vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Atlas era la escuadra favorita en el partido ante Puebla, con el objetivo de acercarse a zona de clasificación a la Liguilla de la Liga Femenil BBVA.

Así llegó el triunfo de Atlas Femenil sobre Puebla:

Minuto 29: Gol de Vanessa Penuna (Atlas 1-0 Puebla)

Minuto 79: Gol de Karla López (Atlas 2-0 Puebla)

Minuto 83: Gol de Yoselyn Lopez Martinez (Atlas 2-1 Puebla)

Puebla dio pelea en el Estadio Jalisco (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Puebla en la Liga Femenil BBVA

La Liga Femenil BBVA jugará su penúltima jornada, la 13, a partir del viernes 30 de octubre.

En busca de colarse a la Liguilla Femenil, Atlas abre la Jornada 13 recibiendo a Tigres el 30 de octubre; mientras que Puebla recibe al FC Juárez el 1 de noviembre.