Chivas venció al Atlante en la Jornada 12 de la Liga Femenil, para afianzarse como segundo de su grupo rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.

Chivas vs Atlante se encontraron en las instalaciones del equipo azulgrana con objetivos distintos, y el Rebaño Femenil no falló en el pronóstico a su favor.

Después del resultado en la Jornada 12, Chivas llegó a 27 puntos en el segundo lugar del grupo B.

Atlante, por su parte, suma 7 puntos y se ubica en el octavo sitio del Grupo A en el Apertura 2026.

Marcador final: Atlante 0-1 Chivas

Atlante vs Chivas: así se definió el partido de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Chivas salió como favorito para lograr la victoria, con el objetivo de acercarse al primer lugar del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

En el sector A, Atlante Femenil necesitaba el triunfo para mejorar sus números, aunque ya sin posibilidades de avanzar a la Liguilla.

El triunfo de Chivas Femenil sobre Atlante llegó así:

Minuto 11: Gol de Mayra Pelayo-Bernal (Atlante 0-1 Chivas)

Atlante poco pudo hacer ante Chivas Femenil (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Chivas en la Liga Femenil BBVA

La Liga Femenil BBVA se acerca a su final en su fase regular con los partidos de la Jornada 13 del torneo, a partir del viernes 30 de octubre.

Atlante enfrentará al América Femenil el domingo 1 de noviembre, mientras que Chivas abrirá en Toluca la Jornada 13 ante las Diablas Rojas.