Tigres vs Rayadas jugaron en actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado de 2-2 para ambos equipos.

Después del resultado en el partido pendiente de la Jornada 12, Tigres se ubica en segundo lugar del Grupo A con 28 puntos.

Rayadas, por su parte, se quedó con 30 unidades en la primera posición del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Tigres 2-2 Rayadas.

Tigres vs Rayadas: así se definió el partido pendiente de la Jornada 12 de la Liga Femenil BBVA

Tigres vs Rayadas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Tigres con la necesidad de mantenerse en los primeros lugares del Grupo A, mientras Rayadas en busca de seguir de líder en el Grupo A del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Tigres vs Rayadas:

Minuto 11: Autogol de Anika Rodriguez (Tigres)

Minuto 26: Gol de Lucia Garcia Cordoba (Rayadas)

Minuto 45+4: Gol de Chrestinah Thembi Kgatlana (Tigres)

Minuto 73: Gol de Chrestinah Thembi Kgatlana (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Rayadas en la Liga Femenil BBVA?

Tigres y Rayadas volverán a la actividad en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA, en el Apertura 2026.

Tigres visita al Atlas el viernes 30 de octubre, mientras que Rayadas enfrenta a Pumas el viernes 30 del mismo mes.