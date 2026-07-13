El Atlas anunció la salida de Diego Cocca de la dirección técnica a pocos días de iniciar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

“Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente” Atlas FC

La decisión se dio tras no concretar un acuerdo de renovación con la nueva administración del club, Grupo PRODI, y por inconformidades respecto a los refuerzos.

Diego Cocca, quien llevó al Atlas al histórico bicampeonato en 2021 y 2022, deja el equipo tras una segunda etapa en la que logró regresar a los Zorros a la Liguilla después de seis torneos de ausencia.

Diego Cocca no pudo ganar otro campeonato con el Atlas

Diego Cocca logró el bicampeonato de la Liga MX con el Atlas, antes de volver para dirigir en una segunda etapa a los Rojinegros.

El argentino se consolidó como una leyenda absoluta del club al conquistar de forma consecutiva los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, rompiendo una sequía histórica de 70 años sin títulos de liga.

Bajo su mando, la institución también sumó el trofeo de Campeón de Campeones de la temporada 2021-2022.

En su segundo ciclo con el Atlas, el timonel dirigió 32 partidos oficiales, consiguiendo regresar a los Zorros a una Liguilla tras seis torneos de ausencia, antes de ser eliminados el torneo pasado por Cruz Azul.

Diego Cocca no llegó a un acuerdo para seguir como entrenador del Atlas (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Quién será el entrenador del Atlas tras la salida de Diego Cocca?

La salida de Diego Cocca del Atlas, deja al equipo sin entrenador de cara a su debut en el Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 17 de julio ante el Club León.

La directiva del Atlas FC informó mediante sus canales oficiales que se encuentran en conversaciones con distintos candidatos para designar a su nuevo director técnico.