Atlas vs Puebla jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 4-3 para ambas escuadras.

Después del resultado en la Jornada 14, Atlas se ubica en tercer lugar con 24 puntos.

Puebla, por su parte, se quedó con 16 unidades en la décimo tercera posición del Apertura 2026.

Marcador final: Atlas 4-3 Puebla.

Atlas vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Atlas vs Puebla se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Atlas con la necesidad de mantenerse en los primeros puestos de la tabla general, mientras Puebla en busca de salir de los últimos lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Atlas vs Puebla:

Minuto 1: Gol de Florián Monzón (Atlas)

Minuto 20: Gol de Luifer Hernández (Puebla)

Minuto 60: Autogol de Jorge Sánchez (Atlas)

Minuto 63: Gol de Kevin Zenón (Atlas)

Minuto 68: Gol de Jose Martin (Atlas)

Minuto 79: Gol de Jose Martin (Atlas)

Minuto 84: Gol de Omar Moreno (Puebla)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlas y Puebla en la Liga MX?

Atlas y Puebla volverán a la actividad en la Jornada 15 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Atlas visita a San Luis el viernes 30 de octubre, mientras que Puebla enfrenta a Pumas el viernes 30 del mismo mes.