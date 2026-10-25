Tijuana vs Santos protagonizan uno de los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tijuana vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Tijuana 1-3 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: Tijuana 1-3 Santos.

Tijuana vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Santos, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Jesús Vega, Jackson Porozo, Rafael Fernández y Aaron Gómez

Mediocampistas: Iván Tona, Adonis Preciado, Ignacio Rivero, Fernando González y Ramiro Árciga

Delantero: Mourad El Ghezouani

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Bruno Amione, Anderson Santamaría y Santiago Núñez

Mediocampistas: Diego Medina, Aldo López, Salvador Mariscal y Ramiro Sordo

Delanteros: Ezequiel Bullaude, Anthony Lozano y Tahiel Jiménez

Tijuana vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Tijuana vs Santos chocan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 21:10 horas por Fox One.