Tijuana vs Santos protagonizan uno de los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Caliente. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Tijuana 1-3 Santos es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.
Pronóstico: Tijuana 1-3 Santos.
Tijuana vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Santos, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Jesús Vega, Jackson Porozo, Rafael Fernández y Aaron Gómez
- Mediocampistas: Iván Tona, Adonis Preciado, Ignacio Rivero, Fernando González y Ramiro Árciga
- Delantero: Mourad El Ghezouani
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Bruno Amione, Anderson Santamaría y Santiago Núñez
- Mediocampistas: Diego Medina, Aldo López, Salvador Mariscal y Ramiro Sordo
- Delanteros: Ezequiel Bullaude, Anthony Lozano y Tahiel Jiménez
Tijuana vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Tijuana vs Santos chocan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 21:10 horas por Fox One.
- Partido: Tijuana vs Santos
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Fox One