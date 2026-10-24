Atlante vs San Luis jugaron en actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-0 para el cuadro de los potosinos.

Después del resultado en la Jornada 14, Atlante se ubica en décimo quinto lugar con 14 puntos.

San Luis, por su parte, se quedó con 19 unidades en la décima posición del Apertura 2026.

Marcador final: Atlante 0-1 San Luis.

Atlante vs San Luis: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Atlante vs San Luis se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Atlante con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras San Luis en busca de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Atlante vs San Luis:

Minuto 59: Gol de Bejamín Galdemes (San Luis)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y San Luis en la Liga MX?

Atlante y San Luis volverán a la actividad en la Jornada 14 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Atlante visita a Chivas el sábado 31 de octubre, mientras que San Luis enfrenta al Atlas el viernes 30 de octubre.