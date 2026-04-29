Miguel Herrera regresa a la Liga MX. El entrenador mexicano ya fue anunciado como el nuevo DT del Atlante FC, equipo que regresará a la primera división en lugar del Mazatlán FC.

Fue a través de sus redes sociales donde el cuadro azulgrana le dio la bienvenida al Piojo Herrera, quien regresa a dirigir a un equipo de Liga MX tras dos años, después de su etapa con Xolos de Tijuana. El DT mexicano también lo hizo oficial en sus redes sociales.

El Atlante FC regresa a la Liga MX tras 12 años en segunda división. Su última participación en primera división fue en el torneo Clausura 2014.

Atlante presenta a Miguel Herrera como DT para el Apertura 2026 (Atlante FC )

Miguel Herrera vivirá su tercera etapa con Atlante

Miguel Herrera ya fue presentado como el nuevo entrenador del Atlante FC, equipo con el que vivirá su tercera experiencia en los banquillos.

Precisamente fue con los Potros de Hierro con los que el apodado “Piojo” hizo su debut como entrenador ya en el lejano 2002.

En esa primera etapa, Miguel Herrera dirigió 97 partidos con saldo de 38 victorias, 31 empates y 28 derrotas.

Su segunda etapa fue hasta el 2010, ahora solo dirigiendo dos torneos: 36 partidos en total con saldo de 13 victorias, 8 empates y 15 derrotas. En ninguna de las dos etapas pudo ganar algún título o trofeo con el cuadro azulgrana.

Miguel Herrera en su primera etapa como DT del Atlante (FELIPE CORZU / MEXSPORT DIGITAL)

Miguel Herrera viene de fracasar en Costa Rica

Miguel Herrera no vive su mejor momento como entrenador. Viene de fracasar con la Selección de Costa Rica, a la cual no pudo calificar al Mundial 2026.

Antes de su paso por la selección tica, el último equipo del Piojo Herrera fue el Club Tijuana. En su segunda etapa con Xolos no le fue nada bien, obteniendo solo un 30.5 por ciento de efectividad.

El último campeonato que Miguel Herrera ganó fue en el 2019, cuando ganó la Liga MX y el Campeón de Campeones en su segunda etapa con el Club América.