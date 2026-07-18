David Ospina Ramírez es un futbolista profesional colombiano que se desempeña como guardameta. Tras concluir su etapa con Atlético Nacional, el arquero se convirtió en agente libre y en uno de los nombres más atractivos del mercado de fichajes.

Llegó al Atlante para disputar el Torneo Apertura 2026. Después de defender los colores de clubes como Arsenal, Napoli y Al-Nassr, el experimentado portero apunta a convertirse en el nuevo referente del conjunto azulgrana.

¿Quién es David Ospina?

David Ospina es uno de los porteros más importantes en la historia del futbol colombiano. A lo largo de su carrera se consolidó como el jugador con más partidos disputados con la Selección de Colombia.

Entre sus principales logros destacan los títulos obtenidos con Arsenal en Inglaterra, la Copa Italia con Napoli y su participación en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde fue uno de los jugadores más destacados del conjunto cafetero.

¿Qué edad tiene David Ospina?

David Ospina Ramírez nació el 31 de agosto de 1988, por lo que actualmente tiene 37 años.

¿David Ospina tiene pareja?

Sí. David Ospina está casado con la empresaria y modelo colombiana Jessica Sterling, con quien mantiene una relación desde los primeros años de su carrera profesional.

¿Qué signo zodiacal es David Ospina?

David Ospina nació el 31 de agosto, por lo que pertenece al signo Virgo. Este signo corresponde al elemento tierra y suele asociarse con personas disciplinadas, responsables, analíticas y constantes.

¿David Ospina tiene hijos?

Sí. David Ospina y Jessica Sterling tienen dos hijos, llamados Dulce María y Maximiliano, quienes lo han acompañado durante su carrera en Colombia, Europa y Arabia Saudita.

¿Qué estudió David Ospina?

David Ospina realizó su formación académica básica mientras iniciaba su proceso en las categorías inferiores del futbol colombiano, priorizando desde temprana edad su desarrollo como deportista de alto rendimiento.

¿En qué ha trabajado David Ospina?

David Ospina es reconocido internacionalmente por su trayectoria como guardameta profesional y por convertirse en uno de los futbolistas colombianos más exitosos de su generación.

Su trayectoria profesional comprende: