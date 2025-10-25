Aston Villa vs Manchester City se miden en la Jornada 9 de la Premier League; te decimos la hora y canal para ver el partido.

El Manchester City busca acercarse al liderato de la Premier League en la cancha del Aston Villa, el domingo 26 de octubre.

Aston Villa vs Manchester City: Hora para ver el partido de la Jornada 9 de Premier League

A las 8 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Aston Villa vs Manchester City, en la Jornada 9 de la Premier League.

Aston Villa vs Manchester City: Canal para ver el partido de la Jornada 9 de Premier League

Las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirán el partido Aston Villa vs Manchester City, el domingo 26 de octubre a partir de las 8 horas, como parte de la Jornada 9 de la Premier League.

Partido: Aston Villa vs Manchester City

Fase: Jornada 9 de la Premier League

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Villa Park

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llega Aston Villa a la Jornada 9 de la Premier League?

Aston Villa derrotó 2-1 al Tottenham en en la Jornada 8 de la Premier League, en una gran victoria conseguida como visitante.

El triunfo llevó al Aston Villa al lugar 11 de la Premier League con 12 puntos, así que no será sencillo de derrotar para el Manchester City.

¿Cómo va Manchester City tras ocho jornadas de la temporada de la Premier League?

Manchester City, rival del Aston Villa en la Jornada 8 de la Premier League, suma 16 puntos enel subliderato de la competencia, tres unidades abajo del líder, Arsenal.

En la Jornada 8 de la Premier League, Manchester sumó otra victoria venciendo al Everton con marcador de 2-0.

Pese a jugar como visitante, Manchester City es favorito para sumar los tres puntos sobre el Aston Villa.

¿Cómo quedó Manchester City en la Jornada 3 de la Champions League?

Previo a su juego en la Premier League, el Manchester City derrotó a Villarreal con marcador de 2-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

Con el éxito en cancha española, el Manchester City alcanzó siete puntos en el lugar 7 de la tabla de posiciones.