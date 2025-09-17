A través de sus redes sociales, un equipo de la Liga de Expansión MX dio a conocer que el grupo por el que es manejado completó la compra de un equipo de renombre en el futbol europeo.

Debido a los problemas que han tenido los clubes de la Liga de Expansión MX para que vuelva el ascenso y descenso en nuestro país, los dueños de un equipo han optado por expander su negocio con la compra de una franquicia en el viejo continente.

Dicha adquisición no solamente ha hecho que el grupo que ya poseía un equipo de la segunda división del balompié mexicano crezca, sino que además podría abrirle las puertas a varios jugadores nacionales al otro lado del Océano Atlántico.

Club de la Liga de Expansión MX compra equipo del futbol portugués

Club Atlético La Paz, equipo de la Liga de Expansión MX que apenas fue fundado en el año 2022, anunció a través de sus redes sociales la compra del Grupo Desportivo de Chaves de la segunda división de Portugal.

“Hoy, con la llegada de GD Chaves a nuestro proyecto internacional, abrimos una nueva etapa en Europa. Lo hacemos con la convicción de que el futbol es un puente cultural y social…”, se lee en el comunicado del equipo de la Liga de Expansión MX.

A diferencia del Atlético La Paz, el Grupo Desportivo de Chaves fue fundado hace mucho tiempo, en el lejano 1949, por lo que tiene 75 años de historia. En la temporada 2023/2024 compitieron en la primera división.

¿Quiénes son los dueños de Club Atlético La Paz, equipo de la Liga de Expansión MX que compró a GD Chaves?

En 2022, GLS Promotoría del Deporte y Mazorqueros FC compraron el lugar de Tampico Madero, también conocido como la Jaiba Brava, en la Liga de Expansión MX para entonces fundar al Club Atlético La Paz.

Mazorqueros FC a la postre terminó desapareciendo, pero GLS Promotoria es un consorcio liderado por Arturo Lomelí Camacho, quien es un tequilero de Jalisco, que fue fundamental para llevar futbol de segunda división a Baja California Sur.

Dante Elizalde, directivo mexicano que ya trabajó en Santos Laguna, será quien tome las riendas del club portugués luego de que fue adquirido por el grupo que ya posee a un equipo de la Liga de Expansión MX.