386 días pasaron desde aquella terrible lesión que el Hobbit Bermúdez sufrió en un partido entre Atlante y Dorados. Una fractura lo mandó al hospital para someterse a una cirugía que posteriormente implicó un largo periodo de recuperación, pero a sus 38 años, sus ganas de seguir en la cancha hicieron que volviera en la Liga de Expansión y no solamente eso, tuvo un regreso con gol.

Atlante recibió a Zacatepec a los Coyotes de Tlaxcala en un partido que tuvo la particularidad de que el primer gol de los Potros cayó al minuto de juego y dos más al 90, pero más allá de eso, el momento de la noche sucedió cuando a tres minutos del tiempo cumplido, el Hobbit Bermúdez entró de cambio y cinco minutos después, Christian anotó el segundo tanto azulgrana en su regreso a las canchas de la Liga de Expansión.

Hobbit se encontró con un rebote dentro del área y sin pensarlo, sacó un derechazo cruzado que mandó la pelota al fondo de la red que decretó la victoria para Atlante que lo mantiene en la lucha por la parte alta de la clasificación general en la categoría de plata del futbol mexicano.

¿Qué le pasó al Hobbit Bermúdez con Atlante?

El 13 de septiembre del 2024, Atlante recibió a Dorados en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes como parte del torneo Apertura de aquel año en la Liga de Expansión. Aquella noche, los Potros golearon con autoridad 4-0 a los sinaloenses, pero la parte negativa tuvo que ver con una terrible lesión del Hobbit Bermúdez.

Poco antes de terminar el primer tiempo, Luis Ernesto Ruiz cometió una barrida contra el Hobbit Bermúdez que generó indignación entre los jugadores de Atlante. Y es que el jugador de Dorados entró con las dos piernas sobre la pierna de Christian, lo que le provocó una fractura de tibia y peroné.

A raíz de eso, el referente atlantista tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y un largo periodo de recuperación que fue de más de un año. Ahora, volvió a ponerse la camiseta de sus Potros de Hierro, el equipo de sus amores y con el que espera conseguir en algún momento el regreso a la Primera División.

¿Cuándo vuelve a jugar el Hobbit Bermúdez con Atlante?

Ya con su regreso a las canchas, es un hecho que los minutos para el Hobbit Bermúdez con Atlante vendrán de a poco hasta que tenga más ritmo de competencia en el entendido de que viene de más de un año sin jugar.

El siguiente partido de Atlante será justamente contra el equipo ante el cual el Hobbit Bermúdez tuvo aquella dura lesión. Los Potros se meterán a la cancha del Estadio Caliente en Tijuana para jugar contra los Dorados de Sinaloa, último lugar de la categoría de plata del futbol mexicano.

Cabe mencionar que Luis Ruiz, jugador que en su momento fracturó al Hobbit Bermúdez, está en la plantilla actual de Dorados, por lo que podría ser el reencuentro dentro de una cancha entre estos dos jugadores que protagonizaron un momento difícil dentro de la Liga de Expansión.