Japón volvió a poner el ejemplo de civilidad tras el partido en el que golearon 4 a 0 a Túnez, pues dejaron limpio y ordenado el vestidor que ocuparon en el Estadio Monterrey.

En fotos compartidas por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se ve el vestidor limpio y con la utilería ordenada.

Además, la selección de Japón dejó un mensaje de agradecimiento escrito en un pizarrón en idioma español.

Samuel García destaca ejemplo de Selección de Japón

Samuel García, gobernador de Nuevo León, presumió el orden y limpieza de los japoneses, luego de que dejaran impecable el vestidor del Estadio Monterrey tras el partido Japón-Túnez.

Samuel García dijo que la cultura de disciplina, orden y respeto, es un ejemplo de Japón para el mundo.

En el vestidor, la selección de Japón dejó un mensaje diciendo “muchas gracias” y firmaron como “Samurai Blue”.

Ante ello, Samuel García respondió “gracias a ustedes y siempre bienvenidos” y destacó su ejemplo.

Aficionados de Japón limpian Estadio Monterrey

Además de la Selección de Japón, los aficionados hicieron la tradicional limpieza en los estadios, en esta ocasión en el Estadio Monterey. Algunos aficionados mexicanos se acercaron a felicitarlos y a intentar apoyar.

Tras la petición de 10 mil bolsas de basura, el gobierno de Nuevo León apoyó con la entrega de 20 mil para llevar a cabo su acción que responde a una práctica cultural muy arraigada.