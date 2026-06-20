Takefusa Kubo se perderá el partido de Japón ante Túnez este sábado 20 de junio, en la Jornada 2 del Mundial 2026, debido a una lesión.

Japón se mide con Túnez en partido que se jugará en el Estadio Monterrey.

Kubo es una de las figuras de la selección de Japón que juega el Mundial 2026, y en el debut nipón aportó una asistencia en el empate 2-2 contra Países Bajos.

Japón empató en su debut en el Mundial 2026 con Países Bajos (Sam Hodde / AP Photo/Sam Hodde)

¿Qué provocó la baja de Takefusa Kubo con Japón?

En el segundo tiempo del partido de Japón ante Países Bajos, Takefusa Kubo sufrió un esguince en la rodilla izquierda tras un choque con el defensor Denzel Dumfries.

Más tarde, los exámenes médicos confirmaron que la lesión le impedirá jugar el resto de la fase de grupos a Takefusa Kubo.

Sin embargo, Kubo no fue dado de baja por la selección de Japón, que confía seguir en competencia en la siguiente ronda, en la que ya podría jugar el mediocampista.

¿Cómo va Japón en el Mundial 2026?

Japón empató 2-2 con Países Bajos en la Jornada 1 del Mundial 2026 y se presume que tendrá que pelear con Suecia el pase a la siguiente ronda del torneo, sin Takefusa Kumo en la cancha.

Para estar en la pelea por la clasificación, Japón necesita vencer a Túnez este sábado 20 de junio en el partido de la Jornada 2.

Japón vs Suecia se enfrentarán en la última jornada de la fase de grupos de la competencia.