Este sábado 31 de octubre se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La justa lleva a cabo su nueva edición en Senegal, marcando un hito histórico al ser el primer evento deportivo olímpico en África.

Así fue la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Desde el Estadio Abdoulaye Wade se dio la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con el Desfile de las Naciones.

La primera delegación en aparecer, como es una tradición, fue la de Grecia encabezada por Eirini Zervou e Iason Mouselimi.

En el evento también apareció y fue ovacionado el Equipo Olímpico Juvenil de Refugiados, que hace historia al competir en sus primeros Juegos Olímpicos de la Juventud.

Esto diez años después de que el Equipo Olímpico de Refugiados abriera nuevos caminos al participar en Río 2016.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (OIS/Joel Marklund)

Durante la inauguración, Kristy Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), celebró la velada ocurrida en Senegal.

“Me llena de un orgullo increíble estar aquí esta noche; como zimbabuense orgullosa, como mujer africana orgullosa, y muy orgullosa de que nuestro continente acoja al Movimiento Olímpico por primera vez”. Kristy Coventry, presidenta del COI

Previamente, el presidente del Comité Organizador de Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye hizo un llamado a la unidad entre los atletas.

La delegación de México también apareció. Para esta edición de los nuestro Juegos Olímpicos de la Juventud participan 62 atletas, destacando:

Guillermo Cortés, Aline Herrera , Vania Mondragón y Jorge Martínez en taekwondo

, y en taekwondo Lorenzo Zaragoza en gimnasia artística

Ariadna Chávez en judo

Daniel Saborío en natación

Lo que debes saber de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

A lo largo del evento deportivo participarán 2,655 jóvenes deportistas de 205 delegaciones, quienes competirán en 25 disciplinas olímpicas.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se celebrarán hasta el 13 de noviembre; contarán con tres sedes en:

Dakar

Saly

Diamniadio

Senegal cuenta con 136 deportistas que competirán en 23 disciplinas; su delegación la encabezan Ndeye Khady Anna Diatta e Ibrahima Beye.