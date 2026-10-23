El titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó que se les darán becas a todos los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Todos y cada uno de los 62 atletas van a contar con una beca independientemente del resultado. Rommel Pacheco

Aseveró que los apoyos financieros están garantizados para los 62 deportistas juveniles sea cual sea el resultado que obtengan en sus respectivas competencias.

Por otro lado, Rommel Pacheco hizo un llamado a los medios de comunicación para dejar de alimentar el conflicto con el COM tras los señalamientos que lanzó contra Conade por la falta de presupuesto.

Rommel Pacheco responde a acusaciones por falta de recursos para atletas rumbo a Dakar 2026 (Yazmín Betancourt)

Rommel Pacheco asegura becas para todos los atletas en Dakar 2026

Por la polémica generada por las acusaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM) por la falta de presupuesto para atletas que competirán en Dakar 2026, Rommel Pacheco anunció becas para todos.

Sobre ello, el titular de la Conade informó que los integrantes de la delegación mexicana contarán con un respaldo económico asegurado para afrontar su participación en las competiciones en Senegal.

Durante el acto de abanderamiento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el apoyo financiero fue autorizado por la Presidencia de la República para respaldar a la juventud deportiva.

En ese sentido, Rommel Pacheco aseveró que las becas destinadas a los atletas se entregarán sin importar el lugar o las medallas que obtengan, pues el fin es incentivar el desarrollo de sus carreras.

Asimismo, dijo que los montos individuales que recibirá cada uno de los 62 competidores van a definirse en los próximo días, para otorgar certidumbre económica a los jóvenes que representarán a México.

Rommel Pacheco (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Rommel Pacheco llama a detener el conflicto con el COM

Luego de anunciar becas para todos los atletas mexicanos que competitiva en Dakar 2026, Rommel Pacheco hizo un llamado para frenar una vez por todas el conflicto entre Conade y el COM.

En torno al punto, el funcionario señaló que es necesario que los medios de comunicación dejen de dar difusión a la controversia presupuestal que se ha generado entre ambas instituciones.

En especial porque tanto Conade como el COM se encuentran trabajando en favor de los deportistas, por lo que pidió enfocar la cobertura informativa en los logros de la delegación.

Cabe resaltar que pese a los desencuentros administrativos rumbo a Dakar 2026, las autoridades mantuvieron una presencia unificada para respaldar a todos los atletas mexicanos que participrán.