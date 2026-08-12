Rommel Pacheco, titular de la Conade, aseguró que quiere romper el récord de México en medallas durante los Juegos Olímpicos 2028.

“Nosotros siempre somos ambiciosos y el récord de México de medallas en unos Juegos Olímpicos es cuando fuimos sede en el 68 que fueron 9 medallas. Lo que queremos es poder superar ese récord” Rommel Pacheco

De acuerdo con el clavadista profesional, se requiere de 30 medallas pronosticadas para poder aspirar a ganar 10.

Sin embargo, se mostró optimista para romper el récord de México de 1968, donde se obtuvieron 9 medallas olímpicas; ahora busca que la cifra llegue al menos a las 10.

“Nosotros siempre somos ambiciosos”: Rommel Pacheco va 10 medallas en los Juegos Olímpicos 2028

Rommel Pacheco compartió que México tiene un promedio de 3.5 medallas en Juegos Olímpicos que quiere superar con creces para la justa en Los Ángeles 2028.

De acuerdo con el director de Conade, está comprometido con superar, no solo las 5 o 6 medallas que, consideró, es una “meta buena” y, en su lugar, llegar a las 10 en los Juegos Olímpicos 2028.

“Yo soy de las personas que me gusta comprometerme y fijar metas. El promedio de medallas en Juegos Olímpicos para México cada 4 años es de 3.5 a lo largo de la historia. La idea es es estar por arriba del promedio, estar entre 5 y 6 medallas, es como una meta buena pero nosotros siempre somos ambiciosos” Rommel Pacheco

Rommel Pacheco resaltó que “siempre somos ambiciosos” y por ello se está trabajando para obtener el mejor resultado con los entrenadores y los deportistas con estudios científicos para “poder variar qué es lo que se necesita mejorar” y obtener el máximo rendimiento.

“Sí tenemos la meta principal de rebasar esas nueve medallas y estamos trabajando para que lo podamos conseguir en Los Ángeles 2028” Rommel Pacheco

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