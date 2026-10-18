Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), rechazó que el organismo haya abandonado a los deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de los señalamientos sobre una presunta falta de recursos para cubrir los gastos de la delegación.

El funcionario aseguró que la CONADE cuenta con la suficiencia presupuestaria necesaria para respaldar a los atletas que competirán en la justa deportiva, programada del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

La postura de Pacheco se produjo después de que el medio Proceso reportara que la CONADE no habría realizado oportunamente el trámite ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para liberar los recursos destinados a la delegación mexicana.

De acuerdo con ese reporte, los gastos para la participación en Dakar 2026 ascenderían a casi 14 millones de pesos, que podrían cubrirse mediante patrocinios y recursos propios del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Rommel Pacheco responde a acusaciones por falta de recursos para atletas rumbo a Dakar 2026 (@rommel_pacheco)

Rommel Pacheco responde a acusaciones por falta de recursos para atletas rumbo a Dakar 2026 (@rommel_pacheco)

CONADE explica los recursos solicitados para Dakar 2026

Ante los señalamientos sobre una supuesta falta de apoyo financiero, la CONADE presentó su postura institucional y detalló las solicitudes presupuestarias que recibió del Comité Olímpico Mexicano, presidido por María José Alcalá.

Según la información difundida por el organismo, el COM presentó dos solicitudes para financiar la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La primera petición se realizó en febrero de 2026 por un monto de 5 millones 187 mil 910.50 pesos, destinados a cubrir conceptos como pasajes aéreos internacionales, vestuario deportivo y otros apoyos.

Posteriormente, en septiembre de 2026, el COM actualizó la solicitud mediante un cuaderno de cargos por 11 millones 64 mil 726.64 pesos, lo que representó un incremento de aproximadamente 5.88 millones de pesos respecto al monto inicial.

Rommel Pacheco responde a acusaciones por falta de recursos para atletas rumbo a Dakar 2026 (@rommel_pacheco)

CONADE señala que hay recursos remanentes del COM

La CONADE también explicó que en abril de 2026 otorgó al Comité Olímpico Mexicano un presupuesto de 59 millones 997 mil 895.40 pesos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

De acuerdo con el organismo, el COM reportó haber ejercido alrededor de 40 millones de pesos de ese presupuesto, por lo que quedó un remanente cercano a los 20 millones de pesos.

La CONADE sostuvo que ese saldo permitiría cubrir los 11.06 millones de pesos solicitados para la participación mexicana en Dakar 2026 y dejaría disponibles aproximadamente 8.9 millones de pesos adicionales.

En los oficios SCD/880/2026 y SCD/1015/2026, dirigidos al COM, el organismo indicó que existen condiciones normativas y administrativas para avanzar con la transferencia de los recursos, una vez que se formalice el convenio correspondiente.

CONADE revisa gastos de transporte para los Juegos Olímpicos de la Juventud

Como parte de la revisión de la documentación presentada por el COM, la CONADE señaló que realizó observaciones técnicas para verificar la justificación de algunos conceptos incluidos en la solicitud presupuestaria.

Entre ellos se encuentran cotizaciones de transporte terrestre, en las que el arrendamiento de un solo vehículo alcanzaba un costo aproximado de 150 mil pesos.

Finalmente, la CONADE reiteró su compromiso con el desarrollo del deporte juvenil y aseguró que mantendrá la coordinación con el Comité Olímpico Mexicano y las federaciones deportivas para respaldar la participación de México en competencias internacionales.