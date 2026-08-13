Cristiano Ronaldo sorprendió a sus seguidores al reaparecer con el Al Nassr de Arabia Saudita luciendo un inesperado cabello rubio.

El portugués, recién casado con Georgina Rodríguez, se presentó al inicio de la temporada con este cambio de imagen que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Su nuevo look ha sido interpretado como parte de su estrategia de marketing y renovación personal, luego de anunciar su retiro de la Selección de Portugal tras el Mundial 2026.

Los aficionados celebraron el estilo renovado de Cristiano Ronaldo, de 41 años de edad.

Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo sorprende con su cabello rubio en el Al Nassr

Cristiano Ronaldo no se había presentado con el Al Nassr debido a su boda con Georgina Rodríguez; aunque el futbolista era esperado, nadie pensó que llegaría con el cabello rubio.

Todo indica que este cambio de look al cabello rubio de Cristiano Ronaldo, es otro de los muchos movimientos de marketing que le caracterizan al portugués.

Quien casi desde sus inicios, se ha caracterizado por ser referente no solo por su habilidad, también por su apariencia física, lo que le ha valido contratos con marcas de modas y cuidado personal.

No sabemos por cuánto tiempo luzca su cabello rubio, pero se espera que por lo menos lo porte así en toda la temporada del Al Nassr.

Siendo tema de conversación entre los aficionados, junto a su boda y desempeño en la cancha.

Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Look rubio de Cristiano Ronaldo agradó a seguidores del Al Nassr

Como era de esperarse, el look rubio de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibido por los seguidores del Al Nassr, quienes reaccionaron de manera positiva.

En general señalan que Cristiano Ronaldo se ve muy bien con el tono rubio en su cabello, sintiéndose renovado, posiblemente por esta nueva etapa en su vida.

De hecho algunos fans tienen la teoría de que el cambio de look responde a los cambios recientes que han acontecido alrededor del futbolista.

Tal es el caso de su boda con Georgina Rodríguez, así como su anuncio de que se retira de la Selección de Portugal luego de lo sucedido en el Mundial 2026.