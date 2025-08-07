La gobernadora Tere Jiménez informó que Aguascalientes será sede de cuatro eventos deportivos de alcance nacional entre agosto y noviembre de este año. Estas actividades forman parte de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo 2025 y se espera una derrama económica superior a los 75 millones de pesos, con la asistencia de más de 9 mil personas provenientes de todo el país.

Reconocimiento al impulso del turismo deportivo

Durante el anuncio, realizado en las instalaciones de Punto México de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, destacó la infraestructura deportiva del estado, como sus albercas olímpicas, velódromo y estadios, así como el liderazgo de Tere Jiménez en la promoción del turismo deportivo.

Eventos que fortalecen la imagen del estado

Los eventos que se realizarán incluyen el Campeonato Nacional Supremo de baloncesto (29 al 31 de agosto), el Hyathlon Aguascalientes (27 de septiembre), el Gravel Aguascalientes “El Gigante de México” (4 y 5 de octubre) y el Campeonato Nacional Tlatoani Cuauhtémoc de limalama (21 al 23 de noviembre). Estos encuentros consolidan a Aguascalientes como un destino estratégico por su seguridad, ubicación y hospitalidad.

Aguascalientes, referente nacional del deporte

José Luis Sosa Limón, presidente del COMETUD, subrayó que esta serie de eventos impulsará el desarrollo turístico y económico del estado. Acompañaron a Tere Jiménez en el anuncio el director del Instituto del Deporte, Arturo Fernández, y el secretario de Turismo estatal, Mauricio González, reafirmando el compromiso del gobierno local con el crecimiento del turismo deportivo.