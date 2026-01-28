América se encuentra moviendo sus piezas en la institución con el objetivo de mejorar su rendimiento tanto dentro como fuera de la cancha, por lo que el nombre de Antonio Ibrahim comienza a sonar fuerte en Coapa.

Luego de confirmarse la salida de Diego Ramírez como director deportivo, en medio de un terrible arranque del América en el Clausura 2026, Antonio Ibrahim tomará las riendas del cargo para enmendar los errores dentro de la institución.

¿Quién es Antonio Ibrahim?

Antonio Ibrahim, quien desarrollaba funciones como director de scouting con el América desde septiembre de 2019, apunta a ser el nuevo director deportivo.

Anteriormente, desde mayo 2017, Antonio Ibrahim se desempeñaba como líder del departamento de inteligencia deportiva y análisis.

En 2021, finalizó el curso en la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). A su vez tomó diversas especialidades en la MBP Coaches School (Youth Football Expert, Individual Fundamentals per position specialist y Scouting and game Analysis).

Dentro del conjunto de Coapa, el directivo se ha convertido en una figura de confianza, pues suele acompañar a Héctor González Iñárritu, presidente operativo, a importantes eventos para la mejora de la logística de las Águilas.

La expectativa que genera el nuevo cargo de Antonio Ibrahim son positivas tras el desastroso comienzo del torneo Clausura 2026 y las inquietudes del cuerpo técnico y una de sus primeras tareas será liberar una plaza de extranjero antes del 9 de febrero para poder registrar al jugador Raphael Veiga.

Antonio Ibrahim estudió la carrera de Economía en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Además, tomó un curso en la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT) de la FMF.

¿En qué ha trabajado Antonio Ibrahim?

Su experiencia se centra en el América en donde ha tenido dos puestos distintos:

Sports Intelligence: 2017-2019

Director de Scouting: 2019-2026

Ahora, fungirá como director deportivo de las Águilas en este 2026.