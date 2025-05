André Jardine podría ser tentado nuevamente para dejar América. Y es que recientemente ha trascendido el rumor de que el Inter Miami de Lionel Messi está próximo a buscar director técnico y la prioridad en su agenda sería el entrenador brasileño de las Águilas.

Según la información publicada por el portal GOAL, Inter Miami atraviesa una crisis de resultados que los ha llevado a considerar el despido de Javier Mascherano y en caso de suceder, el conjunto de Messi tendría como principal candidato a André Jardine, técnico de América.

Inter Miami ha ganado solamente un partido de los últimos ocho, eso incluye dos derrotas que los dejaron fuera en semifinal de Concachampions, además de dos goleadas en la MLS que tienen al conjunto de Messi en la séptima posición de la Conferencia Este. A causa de eso, pensarían en André Jardine como DT.

Jardine ya fue buscado para dejar América ¿Se irá con Messi al Inter Miami?

Si bien, todavía no hay contactos de Inter Miami con Jardine dado que no han definido el despido de Javier Mascherano, no sería la primera vez que desde otro país buscan al técnico de América, por lo que el equipo de Messi sería el segundo en tentarlo.

A inicios del año en curso, Jardine fue buscado por Botafogo para que fuera su nuevo director técnico y aunque el entrenador de América se sentó a escuchar la propuesta del cuadro campeón de Copa Libertadores, eligió seguir en Coapa. Habrá que ver si la historia se repite en caso de que el Inter Miami de Messi lo contacte.

¿Cuánto tendría que pagarle Inter Miami a América por André Jardine?

Es importante mencionar que, recientemente, André Jardine renovó su contrato con América hasta el año 2027 y se le hizo también una mejora salarial. Dicho esto, cualquier equipo que desee llevárselo en este momento, incluido el Inter Miami, deberá pagar una cláusula de rescisión.

Una suma de 96 millones 498 mil 84 pesos es lo que Inter Miami deberá pagarle a América si es que quiere que André Jardine sea su nuevo director técnico y si es que el brasileño también desea dejar a las Águilas.