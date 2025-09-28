América Femenil vs Orlando Pride se encuentran en la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

El América Femenil se mantiene en la cima del Grupo A de la Concacaf W Champions Cup, y una victoria sobre Orlando Pride le permitiría poner más distancia de por medio.

América Femenil vs Orlando Pride: ¿Cuándo ver el partido de la Concacaf W Champions Cup

El martes 30 de septiembre de 2025 inicia la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup, con el partido América Femenil vs Orlando Pride.

América Femenil vs Orlando Pride: ¿Dónde ver el partido de la Concacaf W Champions Cup?

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido de la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup, América Femenil vs Orlando Pride.

América Femenil vs Orlando Pride chocan a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: América Femenil vs Orlando Pride

Fase: Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup

Fecha: Martes 30 de septiembre de 2025

de septiembre de 2025 Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega el América Femenil al partido de la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup?

El América Femenil venció 1-0 a Pachuca en la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup, para mantenerse en la parte alta de la competencia.

Con los tres puntos ganados en su cancha, el América Femenil llegó a 7 puntos, uno más que el Orlando Pride, su rival en la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup.

En la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, el América derrotó 4-0 al FC Juárez para llegar a 29 puntos en el subliderato de la competencia.

Así llega Orlando Pride al partido de la Concacaf W Champions Cup

El Orlando Pride, donde milita la mexicana Lizbeth “Maga” Ovalle, suma 6 puntos en el Grupo A de la Concacaf W Champions Cup, por atrás del América Femenil.

En la Jornada 3 de la competencia, el Orlando Pride goleó 5-0 al Chorrillo en calidad de visitante, para seguir bien posicionado en la Concacaf W Champions Cup.